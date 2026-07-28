Möhlin: Wohnwagen vollständig ausgebrannt

Auf einem Campingplatz in Möhlin geriet ein Wohnwagen aus noch unbekannten Gründen in Brand und wurde vollständig zerstört. Ein benachbarter Wohnwagen wurde leicht beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Kantonspolizei klärt die Brandursache.



In der Nacht auf Dienstag, 28. Juli 2026 meldete eine Drittperson der Kantonalen Notrufzentrale, dass auf einem Campingplatz in Möhlin ein Wohnwagen brenne.

Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Aargau sowie eine Patrouille des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit rückten kurz nach 1.30 Uhr aus. Zudem wurden die Feuerwehren Möhlin und Rheinfelden sowie die Sanität aufgeboten.

Die Feuerwehren brachten den Brand kurze Zeit später unter Kontrolle. Der betroffene Wohnwagen brannte jedoch vollständig aus. Das Feuer beschädigte zudem einen benachbarten Wohnwagen leicht. Alle anwesenden Personen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist noch unklar.

