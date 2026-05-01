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Möhlin wird zur Turnarena

  01.05.2026 Möhlin
In Möhlin wird am Wochenende um Meistertitel geturnt. Foto: zVg
In Möhlin wird am Wochenende um Meistertitel geturnt. Foto: zVg

Am 2. und 3. Mai finden in Möhlin die Aargauer Meisterschaften Kunstturnen Frauen statt. 315 Turnerinnen aus der ganzen Schweiz zeigen ihr Können in zehn verschiedenen Programmen. Am Samstagmorgen früh starten die Aargauer Turnerinnen mit dem Wettkampf, wo bereits die erste ...

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