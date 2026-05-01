Möhlin wird zur Turnarena

Am 2. und 3. Mai finden in Möhlin die Aargauer Meisterschaften Kunstturnen Frauen statt. 315 Turnerinnen aus der ganzen Schweiz zeigen ihr Können in zehn verschiedenen Programmen. Am Samstagmorgen früh starten die Aargauer Turnerinnen mit dem Wettkampf, wo bereits die erste ...

Am 2. und 3. Mai finden in Möhlin die Aargauer Meisterschaften Kunstturnen Frauen statt. 315 Turnerinnen aus der ganzen Schweiz zeigen ihr Können in zehn verschiedenen Programmen. Am Samstagmorgen früh starten die Aargauer Turnerinnen mit dem Wettkampf, wo bereits die erste Aargauer Meisterin erkoren wird. Am späteren Nachmittag werden dann die Juniorinnen wie die Elite der Schweiz um den Sieg turnen. Die jüngsten Turnerinnen starten am Sonntagmorgen im Einführungsprogramm.

Der Anlass in den Steinli Hallen wird von den Kunstturnerinnen Fricktal organisiert. Auf der Suche nach neuen Aargauer Meisterinnen, hoffen die Fricktalerinnen, die Titel zu verteidigen. (mgt)