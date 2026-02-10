Immobilien
Möhlin und die Hypothek aus der ersten Hälfte

  10.02.2026 Möhlin, Sport
Am Ende gab es kein Durchkommen: Möhlins Sadok Ben Romdhane trifft auf Stanser Widerstand. Foto: Christine Steck
Die NLB-Handballer verlieren in Stans mit 30:34 (11:18)

Nach einer insbesondere in den letzten zehn Minuten sehr fehlerbehaften ersten Halbzeit gelang dem TV Möhlin eine starke Reaktion in der zweiten Halbzeit. Und doch blieben die Punkte in Stans.

Fabian Ceppi

