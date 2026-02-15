Möhlin-Ryburg macht blau: jetzt wird gefeiert

Da werden selbst die Schlümpfe in der Pfanne verrückt. Was Möhlin-Ryburg wieder auf die Strasse gezaubert hat, liess die Herzen aller Fasnachts-Liebhaber höher schlagen. Unter Organisation der Fasnachtzunft Ryburg (FZR) und der Meler Galgevögel (MGV) zogen am Sonntagnachmittag diverse Formationen die Hauptstrasse hoch. Das Publikum bekam neunzig Minuten lang Lebensfreude zum Nulltarif geliefert. Noch bis Aschermittwoch läuft die Fasnacht im Dorf. Am Dienstag (14 Uhr) findet traditionsgemäss eine Wiederholung des Umzug statt. Die NFZ wünscht viel Spass mit den Sonntagsimpressionen. (rw)