Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Möhlin-Ryburg macht blau: jetzt wird gefeiert

  15.02.2026 Möhlin

Da werden selbst die Schlümpfe in der Pfanne verrückt. Was Möhlin-Ryburg wieder auf die Strasse gezaubert hat, liess die Herzen aller Fasnachts-Liebhaber höher schlagen. Unter Organisation der Fasnachtzunft Ryburg (FZR) und der Meler Galgevögel (MGV) zogen am Sonntagnachmittag diverse Formationen die Hauptstrasse hoch. Das Publikum bekam neunzig Minuten lang Lebensfreude zum Nulltarif geliefert. Noch bis Aschermittwoch läuft die Fasnacht im Dorf. Am Dienstag (14 Uhr) findet traditionsgemäss eine Wiederholung des Umzug statt. Die NFZ wünscht viel Spass mit den Sonntagsimpressionen. (rw)

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote