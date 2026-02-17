Möhlin-Ryburg: ein letztes Hurra!

Wenn schon, denn schon. Und genau deswegen feiert Möhlin-Ryburg halt immer ein bisschen länger. Auch am heutigen Dienstag sind die Festzelte im Dorf geöffnet, die Felle der Tambouren aufs Äusserste gespannt und die Gugger nochmals im siebten Himmel. Der grosse Umzug am Nachmittag läutete dieses letzte Hurra so richtig ein. (rw)