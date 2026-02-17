Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Möhlin-Ryburg: ein letztes Hurra!

  17.02.2026 Möhlin

Wenn schon, denn schon. Und genau deswegen feiert Möhlin-Ryburg halt immer ein bisschen länger. Auch am heutigen Dienstag sind die Festzelte im Dorf geöffnet, die Felle der Tambouren aufs Äusserste gespannt und die Gugger nochmals im siebten Himmel. Der grosse Umzug am Nachmittag läutete dieses letzte Hurra so richtig ein. (rw)

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote