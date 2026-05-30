Möhlin plaudert weiter

Was 2023 als charmante Geburtstagsidee des Vereins Senioren für Senioren Möhlin (SfS) begann, hat sich zu einer lebendigen Dorftradition entwickelt. Aus den ersten beiden Plauderbänkli am Seniorenweg ist eine kleine Bewegung entstanden, die Begegnungen fördert und das Miteinander stärkt.

Mehr als eine Sitzgelegenheit

Nun wurde das sechste Plauderbänkli feierlich übergeben – mit Apéro, warmen Worten und dem typischen Möhliner Charme. Die Gemeindebehörde sowie Vertreterinnen und Vertreter von SfS Möhlin waren vor Ort, um das neue Mitglied der Bänkli-Familie offiziell der Bevölkerung zu übergeben. Neu darf nun auch das Fuchsrainquartier mitplaudern. Spaziergängerinnen und Spaziergänger finden dort künftig nicht nur eine schöne Aussicht, sondern auch einen Ort für spontane Gespräche und Begegnungen. Die Plauderbänkli sind längst mehr als einfache Sitzgelegenheiten. Sie sind Treffpunkte, an denen Geschichten geteilt, Freundschaften geknüpft und Nachbarschaften belebt werden. Eine Bewohnerin des Quartiers brachte es treffend auf den Punkt: «Die Plauderbänke sind mehr als Holz und Schrauben – sie verbinden Menschen und schaffen Gemeinschaft.» Möge auch dieses neue Bänkli dazu beitragen, das Dorfleben weiter zu bereichern und Möhlin ein Stück näher zusammenzubringen. (mgt)

www.sfs-moehlin.ch