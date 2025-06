Möhlin genehmigt Kredit für Pumpwerk

Der Netzverbund zwischen den Wasserversorgungen Möhlin und Rheinfelden erfährt einen Ausbau. Herzstück ist ein sogenanntes Stufenpumpwerk am Ortsausgang Richtung Rheinfelden. Am Donnerstag gab der Möhliner Souverän grünes Licht.

MÖHLIN. Einstimmig genehmigt die Möhliner Gemeindeversammlung sämtliche Investitionsvorhaben für den Ausbau der Versorgungssicherheit beim Trinkwasser. Als Herzstück dient ein Stufenpumpwerk am Ortsausgang in Richtung Rheinfelden. Dieses soll als Notpumpwerk für die Wasserversorgungen Möhlin und Rheinfelden dienen (die NFZ berichtete). Der Bruttokredit beläuft sich auf 890 000 Franken, wovon sich Rheinfelden hälftig an den Baukosten mit 440 000 Franken beteiligt (auf Möhlin hinzu kommen 10 000 Franken für den entsprechenden Landerwerb auf eigenem Gemeindebann). Auch die weiteren Verpflichtungskredite erhielten unwidersprochen Zustimmung: 200 000 Franken für die Abwasserleitung des neuen Pumpwerks, 610 000 Franken für die Sanierung der Grundwasserpumpwerke «Hölzli I» und «Hölzli II» sowie 260 000 Franken für zwei mobile Notstromaggregate. Insgesamt – abzüglich der Kostenbeteiligung vonseiten Rheinfeldens – investiert Möhlin somit rund 1,42 Millionen Franken in den Ausbau Trinkwasserversorgungssicherheit. Die Gemeindeversammlung vom Donnerstag besuchten 132 Stimmberechtigte. (rw)

