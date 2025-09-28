Möhlin: Eva Staubli neu im Gemeinderat, Loris Gerometta wird Gemeindeammann

Es ist ausgezählt. Den freiwerdenden Sitz von Markus Fäs (SP), der als einziger der Bisherigen zu den Erneuerungswahlen nicht mehr angetreten ist, erobert Eva Staubli-Mahrer für die FDP. Sie erzielt mit 1977 Stimmen das viertbeste Resultat. Mit den meisten Stimmen (2218) wird der Bisherige Lukas Fässler (SVP) gewählt. Den Gemeinderat für die neue Amtsperiode komplettieren die parteilosen Hans Metzger (2164), Loris Gerometta (2151) und Thomas Freiermuth (1593).

Das absolute Mehr – es lag bei 1249 Stimmen – schaffte auch Neo-Kandidat Severin Schürch (Die Mitte). Mit seinen 1457 Stimmen blieb er lediglich 136 Stimmen hinter Thomas Freiermuth, verpasst aber als Sechster den Sprung in die Exekutive, genau wie Kandidatin Ana Barbosa (parteilos). Sie kam auf 783 Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 42,3 Prozent.

Loris Gerometta wird Gemeindeammann

Gleichzeitig zu den Gemeinderatswahlen gingen auch die Wahlen für das Amt von Gemeindeammann und Vize-Ammann über die Bühne. Loris Gerometta, der als einziger für die Nachfolge des abtretenden Markus Fäs als Gemeindeammann kandidierte, schafft die Wahl mit 1858 Stimmen (absolutes Mehr: 1139). Lukas Fässler bleibt Vize-Ammann. Auch er hatte als einziger für dieses Amt kandidiert, er wird mit 1943 Stimmen bestätigt (absolutes Mehr: 1167).

