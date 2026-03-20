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Möhlin bekommt eine Fachstelle für Altersfragen

  20.03.2026 Möhlin
Ein Jahr der Superlative, eine Fachstelle für Altersfragen in Aussicht und Kritik am alten Gemeinderat: SfS-Präsident Ruedi Hasler. Foto: Ronny Wittenwiler
Ein Jahr der Superlative, eine Fachstelle für Altersfragen in Aussicht und Kritik am alten Gemeinderat: SfS-Präsident Ruedi Hasler. Foto: Ronny Wittenwiler

Und der Verein «Senioren für Senioren» knackt wieder alle Rekorde

Noch ist es nicht offiziell besiegelt. Doch die Gemeinde Möhlin plant, eine Fachstelle für Altersfragen einzurichten. Das kam an der Mitgliederversammlung SfS zur Sprache.

Ronny ...

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