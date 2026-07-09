Möhlin begeistert mit Graffitisprayen

Möhlin. Das Eidgenössische Weidlingswettfahren lockte am Wochenende zahlreiche Besucher an. Neben dem sportlichen Treiben auf dem Wasser wartete an Land ein besonderes Highlight: Die Offene Jugendarbeit Möhlin (Jam!) verwandelte den Waldspielplatz in ein kreatives Open-Air-Atelier. Das Angebot, sich einmal selbst an Graffitidosen zu versuchen, kam bei Gross und Klein super an. Die besondere Atmosphäre im dichten Grün des Waldes bot dabei ein völlig neues Erlebnis. Gesprayt wurde auf grossen, aufgespannten Leintüchern. Doch warum ausgerechnet Graffiti? Das Sprayen im angeleiteten Umgang bietet grosse Vorteile: Unter fachkundiger Begleitung lernen Kinder und Jugendliche den verantwortungsvollen Umgang mit den Dosen. Statt illegaler Schmierereien wird Graffiti hier als Kunstform vermittelt. Es bietet den Jugendlichen ein Ventil, um Emotionen und eigene Ideen farbstark auszudrücken – und das in einem sicheren, legalen Rahmen. Am Ende blickt die Jugendarbeit auf einen rundum gelungenen Event zurück. Die Leintücher werden am kommenden Kinder- und Jugendfest in Möhlin vom 12. September ausgestellt. (mgt)