Messerscharf und poetisch

Das Aargauer Liedermacher-Festival «Troubadix» lädt im 2026 erneut zu einem besonderen Abend der Mundart-Liedermacherei in die Aula des Oberstufenschulhauses Blauen in Laufenburg ein.

Das Aargauer Liedermacher-Festival «Troubadix» lädt im 2026 erneut zu einem besonderen Abend der Mundart-Liedermacherei in die Aula des Oberstufenschulhauses Blauen in Laufenburg ein.

Von den insgesamt 14 teilnehmenden Liedermacherinnen und Liedermachern wurden drei herausragende Künstler ausgewählt, die mit ihren messerscharfen, poetischen und brandaktuellen Texten ein Programm voller Wortwitz und Tiefe gestalten. Die drei Troubadouren könnten unterschiedlicher kaum sein, doch verbindet sie die gemeinsame Leidenschaft für starke Texte, eindringliche Melodien und die unmittelbare Verbindung zum Publikum. Lokalmatador Gabriel Kramer präsentiert Mundartlieder voller Witz, Drive und Poesie. Lauber widmet sich unerschrocken grossen Fragen und einfachen Wahrheiten, taucht ein in Sehnsüchte und taumelt mit einem charmant-schlichten Stil durch die Strudel des Lebens bis mitten ins Herz der Zuhörer. Fat Tiger, seit drei Jahrzehnten auf Theaterbühnen zuhause, nimmt die Welt mit scharfem Blick und viel Humor unter die Lupe und schreibt mit unveränderter Begeisterung über das Menschliche – und nur selten über Tiger. Der organisierende Kulturausschuss beider Laufenburg verspricht ein Abend, der Mundartkultur lebendig macht und die Vielfalt der Liedermacherei feiert. (mgt)

Liedermacher-Abend am 9. Januar, 2026 im Oberstufenschulhaus Blauen, Laufenburg. Einlass um 19 Uhr, Konzertstart um 20 Uhr. Die Tickets gibt es unter www.ticket-regional.deoder bei der Tourist-Info Laufenburg.