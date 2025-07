Messe mit Chorkonzert in Gansingen

In einer Zeit, in der auch in unserer Region die «Chorlandschaft» dahinschmilzt, wie die Gletscher in den Bergen, freut sich der Kirchenchor Gansingen, den Gottesdienstbesuchern einen musikalischen Klassiker vorzutragen. Zusammen mit dem Chor Kaisten wird er am Sonntag, 6. Juli, um 9.30 ...