Messe für ganzheitliche Gesundheit

Am 1. und 2. Mai findet die Messe «Gesundheit Leben» erstmals in der Kurbrunnenanlage Rheinfelden statt, sie reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach ganzheitlichen Gesundheitsangeboten. «Der neue Standort ermöglicht es, der steigenden Nachfrage nach Ausstellerplätzen gerecht zu werden und das Angebot weiter auszubauen», heisst es in einer Medienmitteilung. Gesundheit und Prävention gewinnen gesellschaftlich zunehmend an Bedeutung. «Immer mehr Menschen beschäftigen sich aktiv mit ganzheitlichen Ansätzen, Eigenverantwortung und alternativen Möglichkeiten zur Gesundheitsvorsorge. Genau hier setzt die Messe an. Ziel ist es, eine breite Vielfalt an Angeboten vorzustellen und den direkten Austausch mit Fachpersonen aus unterschiedlichen Gesundheitsbereichen zu ermöglichen.» Neben einer vielfältigen Ausstellerlandschaft erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Fachvorträgen zu aktuellen Gesundheitsthemen. «Mit Gesundheit Leben möchten wir einen Raum schaffen, in dem Menschen neue Impulse für ihre eigene Gesundheit erhalten und unkompliziert mit Fachpersonen ins Gespräch kommen können. Uns ist wichtig, Prävention und Eigenverantwortung stärker ins Bewusstsein zu rücken», sagt Mitorganisatorin Jennifer Graber. (mgt)

www.gesundheitsmesse-gesundheitleben.ch