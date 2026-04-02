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Messe für ganzheitliche Gesundheit

  02.04.2026 Rheinfelden

Am 1. und 2. Mai findet die Messe «Gesundheit Leben» erstmals in der Kurbrunnenanlage Rheinfelden statt, sie reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach ganzheitlichen Gesundheitsangeboten. «Der neue Standort ermöglicht es, der steigenden Nachfrage nach ...

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