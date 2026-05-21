«Mer sind ei Schuel»

Unter dem Motto «Mir sind ei Schuel» präsentierten die 460 Kinder und Jugendlichen der Schule Gipf-Oberfrick an der traditionellen Ausstellung farbenfrohe Gemälde, Zeichnungen, Collagen sowie weitere kreative ...

Die Schule Gipf-Oberfrick lud zur traditionellen Ausstellung

Unter dem Motto «Mir sind ei Schuel» präsentierten die 460 Kinder und Jugendlichen der Schule Gipf-Oberfrick an der traditionellen Ausstellung farbenfrohe Gemälde, Zeichnungen, Collagen sowie weitere kreative Arbeiten aus unterschiedlichen Materialien.

Die Werke entstanden im bildnerischen, technischen und textilen Gestalten, wo mit Herzblut gefeilt, gehäkelt, gemalt worden war. In der Oberstufe wurden unter anderem Messer hergestellt. Die Holzgriffe der Gegenstände wurden mit Feingefühl geschliffen und das Metall zu einer Klinge geschärft. Wie es sich für edle Messer gehört, wurden dazugehörige Holzschatullen kreiert. Ausserdem nähten die Jugendlichen Sporttaschen, welche individueller nicht sein können und mit Sicherheit zum Transport der Sportkleidung im Sportunterricht in Gebrauch sein werden.

Der Zyklus 2 zeigte unterschiedlichste gemalte Bilder, Mosaike, bemalte Sitzkissen, Hocker mit selbst gespannten Stuhlkissen, genähte Etuis und vieles mehr. Inmitten der Halle befand sich eine ganze Kakteenplantage. Der Zyklus 2 häkelte unterschiedlich grosse Kakteen, welche umgeben waren mit lebensgrossen Kakteen aus gekleisterter Pappe. Komplettiert wurde die Plantage mit Nadelkissen im Kaktus-Look von Klassen aus dem Zyklus 1. Der Kindergarten setzte derweil mehr auf Erlebnispädagogik. Das Projekt «spielzeugfreier Kindergarten» wurde mit Bildern genaustens dokumentiert. «Die Spielsachen wurden in die Ferien geschickt und die Kinder bekamen Raum und Zeit ihre Kreativität zu entfalten», so die Beschreibung der Kindergartenlehrpersonen. Des Weiteren wurde dargestellt, wie Naturverbundenheit mittels «Natur-Morgen», dem Spielen und Werken im Wald, gelebt wird. «Mir sind ei Schuel» lautete das Motto. Diesen Zusammenhalt spürte man durch das riesengrosse Gemeinschaftswerk, auf welchem sich alle Schülerinnen und Schüler der Schule Gipf-Oberfrick selbst gezeichnet haben. Im Anschluss an den Rundgang konnte man sich im Bistro zu Hotdog, Crêpes und Kaffee über das Gesehene austauschen. Das eingenommene Geld geht zu Gunsten des Klassenlagers der 2. Oberstufe.

Die Ausstellung zeigte eindrucksvoll, wie ideenreich, vielseitig und fantasievoll junge Menschen ihre Gedanken, Gefühle und Beobachtungen künstlerisch ausdrücken. Durch die Ausstellung erhielten Eltern und Interessierte einen tiefen Einblick. (mgt)