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«Mer sind ei Schuel»

  21.05.2026 Gipf-Oberfrick
Die Ausstellung zeigte eindrucksvoll, wie ideenreich, vielseitig und fantasievoll junge Menschen ihre Gedanken, Gefühle und Beobachtungen künstlerisch ausdrücken. Fotos: zVg
Die Ausstellung zeigte eindrucksvoll, wie ideenreich, vielseitig und fantasievoll junge Menschen ihre Gedanken, Gefühle und Beobachtungen künstlerisch ausdrücken. Fotos: zVg

Die Schule Gipf-Oberfrick lud zur traditionellen Ausstellung

Unter dem Motto «Mir sind ei Schuel» präsentierten die 460 Kinder und Jugendlichen der Schule Gipf-Oberfrick an der traditionellen Ausstellung farbenfrohe Gemälde, Zeichnungen, Collagen sowie weitere kreative ...

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