MENSCH, PETERS: Es irrt der Mensch, solang er strebt

Von Anfang an war die Geschichte der Menschheit gekennzeichnet von Missverständnissen und Irrtümern. Sogar über die Entstehung des Lebens herrscht Verwirrung; die Auffassungen darüber gehen meilenweit auseinander. Ist das Huhn in 6 Tagen oder in 2 ...

Verehrtes Publikum

Von Anfang an war die Geschichte der Menschheit gekennzeichnet von Missverständnissen und Irrtümern. Sogar über die Entstehung des Lebens herrscht Verwirrung; die Auffassungen darüber gehen meilenweit auseinander. Ist das Huhn in 6 Tagen oder in 2 Milliarden Jahren entstanden? Wer war zuerst da, das Ei oder das Huhn?

Vor Jahren gab es einen Zwischenfall in Palästina, das damals von den Römern besetzt war. Dem Statthalter Pontius Pilatus wurde gemeldet, da sei einer, der sehe aus wie der Frontman der Heavy Metal-Band NAZARETH. Einer, der das Volk zur Rebellion aufstachele.

«Mit dem machen wir kurzen Prozess, den nageln wir fest», tobte Pilatus. Als er dachte, das Problem sei gelöst, kam der Hammer: Der Leichnam war weg – FUTSCHIKATO!

Man rief Maria von Magdala zum Verhör. Ausser patzigen Antworten bekam man aus der Dame nichts heraus. «Weiber!», fauchte Pilatus und liess den Centurio antreten: «Hör mal, Kamerad Schnürschuh, wenn die in Rom checken, was wir vermasselt haben, sind wir erste Wahl für das nächste Himmelfahrtskommando; Startrampe Kolosseum. Ergo – MAUL HALTEN!»

Jahre später: GOETHE und SCHILLER machen eine Rheinfahrt. Vögel fliegen über den Fluss. Schiller: «Die Kraniche des Ibykus!» GOE-THE (beiseite): «Es sind Wildgänse.» SCHILLER spurtet zur Reling, strauchelt und geht mit «hipp, hipp, hurra!» über Bord.

«Dollbohrer», murmelt GOE-THE. Er quält sich gerade mit einem Stück, zu dem er partout nicht den Einstieg findet. Als der Kellner die zweite Bouteille Riesling bringt, fragt ihn der Dichter, ob ER keine Idee habe. «Wie wär’s mit ‹Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten›, Euer Gnaden?» GOETHE leert nachdenklich sein Glas und bestellt eine Portion Pfälzer Saumagen mit Bratkartoffeln.

Derweil hat SCHILLER auf einem Baumstamm die Loreley bei Stromkilometer 555 erreicht. Er schreit: «Mayday! Mayday!» Die Schöne blickt gelangweilt nach unten: «Können wir nicht mal was anderes als Schiffe versenken spielen?»

JAN PETERS