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MENSCH, PETERS: Es irrt der Mensch, solang er strebt

  05.06.2026 Kolumne

Verehrtes Publikum

Von Anfang an war die Geschichte der Menschheit gekennzeichnet von Missverständnissen und Irrtümern. Sogar über die Entstehung des Lebens herrscht Verwirrung; die Auffassungen darüber gehen meilenweit auseinander. Ist das Huhn in 6 Tagen oder in 2 ...

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