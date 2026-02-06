Immobilien
MENSCH, PETERS: Die Rocky Horror Polit-Show

  06.02.2026 Kolumne

Verehrtes Publikum

Manch politisch interessierter Mensch rauft sich derzeit beim Betrachten der Situation verzweifelt die Haare: Bin ich hier eigentlich im falschen Film? Kennen Sie «Dr. Mabuse, der Spieler»? In Fritz Langs expressionistischem Meisterwerk manipuliert, ...

