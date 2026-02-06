MENSCH, PETERS: Die Rocky Horror Polit-Show

Manch politisch interessierter Mensch rauft sich derzeit beim Betrachten der Situation verzweifelt die Haare: Bin ich hier eigentlich im falschen Film? Kennen Sie «Dr. Mabuse, der Spieler»? In Fritz Langs expressionistischem Meisterwerk manipuliert, ...

Verehrtes Publikum

Manch politisch interessierter Mensch rauft sich derzeit beim Betrachten der Situation verzweifelt die Haare: Bin ich hier eigentlich im falschen Film? Kennen Sie «Dr. Mabuse, der Spieler»? In Fritz Langs expressionistischem Meisterwerk manipuliert, belügt und betrügt ein Berufsverbrecher eine Spassgesellschaft nach Strich und Faden. Kubricks «Dr. Seltsam» zeigt, wohin es führt, wenn man uniformierte Psychopathen an die Hebel der Macht bzw. der Bombenluken lässt. Es bleibt Querdenkern und Verschwörungstheoretikern vorbehalten, diese Filme als Blaupausen heutiger Zustände zu interpretieren.

Back to reality: Wir alle erinnern uns noch gut daran, wie Donald Trump dafür sorgte, dass die von Nicolás Maduro gefälschten Wahlen in Venezuela korrigiert wurden. MERKE: Wahlen sind so lange als ungültig zu betrachten, bis sie von Präsident Trump validiert worden sind.

Vorgeblich, um die Kokszufuhr in den US-amerikanischen Drogenmarkt einzuschränken, liess Trump Caracas bombardieren. Dann kidnappten die Rambos der «Delta Force» El Presidente nebst Gemahlin und verschleppten sie nach New York City. Basierend auf den Vorarbeiten des diplomatischen Jahrhunderttalents Baerbock, äusserte die deutsche Regierung schärfste Kritik an dieser Wildwestaktion: «Die Situation ist komplex.»

Stellen Sie sich vor, Putins Eliteeinheit «Rubicon» würde die Wiener Hofburg stürmen und Alexander Van der Bellen als Geisel nehmen, um die Überflutung der russischen Föderation mit illegal importierten Kaiserschmarrn zu beenden. Womit würde BILD wohl aufmachen – «KILLERKOMMANDO RICHTET BLUTBAD AN»?

In der Zollfrage bewies die Schweiz, wie man die Pläne eines Kontrahenten durchkreuzt. Nachdem eine telefonische Vorlesung in Makroökonomie nichts bewirkt hatte, besuchte eine Wirtschaftsdelegation den Pokerspieler im ovalen Büro und versuchte, das Wohlwollen des US-Machthabers mit einer goldenen Uhr zu erschleichen.

Vielleicht ist es gar keine Uhr

– tick, tick, tick …

JAN PETERS