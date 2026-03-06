Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

MENSCH, PETERS: Der «Homo oeconomicus» in Aktion

  06.03.2026 Kolumne

Der «Homo oeconomicus» in Aktion

Verehrtes Publikum

Heute wollen wir uns, bekommen Sie keinen Schreck, volkswirtschaftlichen Theorien zuwenden. Eine zentrale ist die, die sich mit dem «Homo oeconomicus» beschäftigt: dem idealtypischen ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote