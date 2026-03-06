MENSCH, PETERS: Der «Homo oeconomicus» in Aktion

Heute wollen wir uns, bekommen Sie keinen Schreck, volkswirtschaftlichen Theorien zuwenden. Eine zentrale ist die, die sich mit dem «Homo oeconomicus» beschäftigt: dem idealtypischen ...

Der «Homo oeconomicus» in Aktion

Verehrtes Publikum

Heute wollen wir uns, bekommen Sie keinen Schreck, volkswirtschaftlichen Theorien zuwenden. Eine zentrale ist die, die sich mit dem «Homo oeconomicus» beschäftigt: dem idealtypischen Verhalten des Menschen in der Wirtschaft.

Der «Homo oeconomicus» ist ein Marktteilnehmer, der so handelt, dass er den grössten persönlichen Nutzen aus seinen Handlungen zieht. Er hat den Durchblick im Markt und agiert stets strikt rational. Doch grau ist alle Theorie …

Immer schon wollten Sie cool sein wie James Dean. Endlich haben Sie die Finanzen, sich wie Ihr Vorbild einen PORSCHE zu leisten. Ihre Frau ist entzückt und fügt an, dass sie 700 PS für die untere Grenze dessen hält, was echte Männer brauchen, um den Warmduschern auf der Autobahn zu zeigen, wo der Hammer hängt.

Diese Sottise überhörend, kaufen Sie ein PORSCHE Turbo S Cabrio für CHF 329 900. In diesem Preis ist die MwSt. bereits enthalten. Der Verkäufer zeigt sich begeistert, er selbst hätte kaum besser wählen können. Kurz darauf erhalten Sie Post: «Sehr geehrter Herr Dr. Klöbner Mit dem Kauf Ihres PORSCHE haben Sie bewiesen, dass Sie wissen, was ein Sportwagen ist. Aber haben Sie sich schon einmal Gedanken gemacht, wie demütigend es für Ihren PORSCHE ist, in der Tiefgarage neben den erbärmlichen Vehikeln von VW & Co. zu stehen? Für CHF 999 monatlich (zzgl. MwSt.) bieten wir Ihnen einen VIP-Stellplatz in unserem 36 km von Ihnen entfernten PORSCHE-Zentrum. Mit einem PORSCHE EXC E-Bike (CHF 9900) werden Ihre täglichen Fahrten zu uns zum Training für Ihren nächsten Triathlon.»

Was dem Privatmann recht ist, ist dem Staat «billig» – zur Verteidigung des Luftraumes gönnte sich die Schweiz coole US-Flugmaschinen. Dank cleverer Verhandlungsführung gelang es, einen Festpreis zu erzielen. Damit war über den Stammtischen der Nation bereits die Lufthoheit errungen.

Ernüchterung machte sich breit, als Lockheed Martin mitteilte, dass der «Festpreis» in eine Dynamikphase übergegangen sei.

JAN PETERS