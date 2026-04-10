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MENSCH, PETERS - Das grosse Steuervergnügen

  10.04.2026 Aargau

Verehrtes Publikum

Wer Umgang mit IT- Freak s hat , kennt deren fatale Neigung, Sof tware immer genau dann zu wechseln, sobald sie funktioniert und alle damit zufrieden sind. Mutmasslich ist man in der Informatik der Meinung, dass User sich niemals in Sicherheit wiegen dürfen – ...

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