MENSCH, PETERS - Das grosse Steuervergnügen

Wer Umgang mit IT- Freak s hat , kennt deren fatale Neigung, Sof tware immer genau dann zu wechseln, sobald sie funktioniert und alle damit zufrieden sind. Mutmasslich ist man in der Informatik der Meinung, dass User sich niemals in Sicherheit wiegen dürfen – ...

Verehrtes Publikum

Wer Umgang mit IT- Freak s hat , kennt deren fatale Neigung, Sof tware immer genau dann zu wechseln, sobald sie funktioniert und alle damit zufrieden sind. Mutmasslich ist man in der Informatik der Meinung, dass User sich niemals in Sicherheit wiegen dürfen – jederzeit kann das Unheil über sie hereinbrechen …

Kürzlich wurde im Aargau EasyTax durch eTAX AARGAU ersetzt. Diese «moderne, webbasierte Anwendung» verspricht eine Mordsgaudi und hat das Potential, «Mensch ärgere Dich nicht» um Längen zu schlagen.

Um die Motivation zu steigern, könnte der Kanton einen prestigeträchtigen Wettbewerb für Haushaltungsvorstände ausschreiben: «Wem es gelingt, die Steuererklärung mit eTAX AARGAU innerhalb eines einzigen Tages zu erstellen und an den Kanton zu senden, ohne einen Tobsuchtsanfall erlitten, seine Gemahlin beschimpft: ‹Zu nichts zu gebrauchen› und seine Schwiegermutter zur Schnecke gemacht zu haben: ‹Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten!›, winkt als Gewinn ein Erholungswochenende in Bad Schinznach.»

Schon beim Einloggen kommt grosse Freude auf. Wer gedacht hat, man käme «einfach so» in die «benutzerfreundliche Lösung» hinein, wird gleich sein blaues Wunder erleben; erst müssen Sie bei e.goofy ein Benutzerkonto einrichten. Dies gelingt aber nur, wenn Sie vorher eine entsprechende App heruntergeladen haben. Damit scannen Sie einen QR-Code und erhalten Geheimziffern, die maximal 20 Sekunden gültig sind.

Die Zeit ist abgelaufen, ein Bot sendet Ihnen neue Codes per E-Mail. Damit loggen Sie sich mit Ihrem Handy und/oder Tablet bei eTAX AARGAU ein, nachdem die Codes von einer anderen App verifiziert worden sind. Leider wurde Ihnen dort der Zugang verwehrt, weil man Sie nicht kennt.

Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, Kontakt mit den Psychiatrischen Diensten des Kantons Aargau aufzunehmen.

FAZIT: Zumindest Aargauer Steuerberatern und Treuhändern wird die «moderne, webbasierte Anwendung» gefallen – Neukundenzustrom langfristig gesichert.

JAN PETERS