«Mensch Läppli» wird verschoben

Das geplante Gastspiel von «Mensch Läppli» am 17. und 18. Mai im Bahnhofsaal Rheinfelden wird verschoben. «Es war uns eine grosse Ehre, Mensch Läppli vom 2. bis 9. Mai im Küchlin in Basel aufführen zu dürfen. Die Woche war für uns eine bereichernde und unvergessliche Erfahrung. Wie es bei solchen ersten Probeläufen jedoch üblich ist, nutzen wir die Gelegenheit, um das Stück im Hinblick auf die geplante Tournee weiterzuentwickeln und zu optimieren», teilen Sabina Rasser und Patrick «Almi» Allmandinger mit. Für die «Mensch Läppli»-Tour im Herbst 2025 sind daher einige Anpassungen vorgesehen. «Aus diesem Grund verschieben wir die geplanten Aufführungen in Rheinfelden vom 17. und 18. Mai 2025 auf einen späteren Termin im Herbst. Bereits gekaufte Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit», teilen die Organisatoren mit. (mgt)