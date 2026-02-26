Ein riesiges Dankeschön geht an die Gemeinde, die Fasnachtzunft Ryburg, das Restaurant Warteck, alle Sponsoren sowie an die freiwilligen Helferinnen und Helfer, die mit ihrem Einsatz die Fasnacht möglich gemacht haben. Es ist Jahr für Jahr beeindruckend zu sehen, was mit vereinten Kräften auf die Beine gestellt werden kann. Genau dieses Miteinander macht unsere Fasnacht so besonders. Die farbenfrohen Kostüme, die schränzigen Klänge und die grossartige Stimmung im Dorf haben einmal mehr gezeigt, wie lebendig und mitreissend unsere Tradition ist. Dank euch allen wurde die Fasnacht 2026 zu einem rundum gelungenen Anlass voller Freude, Begegnungen und unvergesslicher Momente. Wir freuen uns jetzt schon darauf, im nächsten Jahr wieder gemeinsam zu feiern. Mit einem dreifachen Narri, Narro: Meler Galgevögel. (mgt)