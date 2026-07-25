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«Meine lokale Verbundenheit ist immer noch da»

  25.07.2026 Rheinfelden
«Punkto Umbauten und Sanierungen sehe ich in unserer Region ein grosses Potential», sagt Raymond Keller. Foto: Janine Tschopp
«Punkto Umbauten und Sanierungen sehe ich in unserer Region ein grosses Potential», sagt Raymond Keller. Foto: Janine Tschopp

Während 27 Jahren war Raymond Keller Geschäftsführer bei der Rheinfelder Ruther AG. Nun machte er sich selbständig und kümmert sich um Sanierungen und Umbauten in der Region. Zudem hat er eine eigene Firma im Bereich Elektro (Planung und Ausführung) gegründet.

Janine Tschopp

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