«Meine lokale Verbundenheit ist immer noch da»

Während 27 Jahren war Raymond Keller Geschäftsführer bei der Rheinfelder Ruther AG. Nun machte er sich selbständig und kümmert sich um Sanierungen und Umbauten in der Region. Zudem hat er eine eigene Firma im Bereich Elektro (Planung und Ausführung) gegründet.

Während 27 Jahren war Raymond Keller Geschäftsführer bei der Rheinfelder Ruther AG. Nun machte er sich selbständig und kümmert sich um Sanierungen und Umbauten in der Region. Zudem hat er eine eigene Firma im Bereich Elektro (Planung und Ausführung) gegründet.

Janine Tschopp

Chef einer Dönerbude, Immobilienmakler oder doch Chauffeur beim Flughafen-Shuttle? Nichts von alledem. Auch steigt er nicht ins Gesundheitswesen ein.

Nach 27 Jahren als Geschäftsführer beim Rheinfelder Elektround Telekommunikations-Unternehmen Ruther AG, verliess Raymond Keller die Firma per Ende Mai 2026 (die NFZ berichtete). «Es war der richtige Zeitpunkt, die Verantwortung in neue Hände zu geben», erklärt Raymond Keller.

Er wagte den Schritt in die Selbständigkeit und kümmert sich nun mit seinem Unternehmen RK12 GmbH um Umbauten regionaler Projekte. «Die Idee der Selbständigkeit hatte ich schon länger im Kopf. Ich freue mich, nun als Bauführer tätig zu sein. Punkto Umbauten und Sanierungen sehe ich in unserer Region ein grosses Potential», sagt der Mann, der es schätzt, selber Hand anzulegen. So hat er bereits in seiner Freizeit – immer in Zusammenarbeit mit regionalen Handwerkern – verschiedene private Umbauten realisiert.

Eigene Firma für Elektroplanung und -ausführung

Zusätzlich gründete der gelernte Elektromonteur vor kurzem eine Einzelfirma für Elektroplanung und -ausführung. «Mein Sohn, der gerade seine Lehre als Elektro-Installateur abschliesst, wird dort einsteigen», erklärt Raymond Keller.

Ein grosses Steckenpferd des «Technikfreaks» ist die Gebäudeautomation. So hat er unter anderem sein eigenes Zuhause so eingerichtet, dass er auf seinem Handy oder Tablet verschiedene «Szenen» anwählen kann. Sollen die Lichter optimal für den Morgenkaffee, fürs Homeoffice, um zu kochen oder für das Nachtessen eingestellt sein? Auch Fenster und Lüftung in der ganzen Wohnung können per App gesteuert werden.

Keller bleibt Präsident des Gewerbevereins Rheinfelden

Ausser in seinem Berufsleben ändert sich wenig bei Raymond Keller. So bleibt er Präsident des Gewerbevereins Rheinfelden, obschon er langsam auf der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin ist. «Ich freue mich sehr auf die ‹Expo 2027›. Die Anmeldungen tröpfeln allmählich rein, und die nächste Ausstellerinformation findet am 31. August statt», freut er sich. Raymond Keller wird bei der Gewerbeausstellung Unteres Fricktal, die vom 23. bis 25. April 2027 in Rheinfelden durchgeführt, als OK-Präsident fungieren (die NFZ berichtete).

Den verschiedenen regionalen Business- und Kochclubs wird er ebenfalls treu bleiben. «Meine lokale Verbundenheit ist immer noch da», erklärt er voller Überzeugung.

In den letzten Jahren hat er sich zusammen mit seiner Partnerin Regula Egli für die Handwerksmesse «Authentica» eingesetzt. Dahinter steckt ein Verein, der sich seit 2012 der Förderung und dem Erhalt des traditionellen Schweizer Handwerks und hochwertiger Produkte verschrieben hat. «Wir mussten feststellen, dass die Nachfrage leider nicht mehr da ist. Entsprechend werden wir mit der Messe aufhören und den Verein auflösen», erklärt Raymond Keller.

In seiner Freizeit will er – soweit dies neben seiner Selbständigkeit möglich ist – weiterhin seine Hobbys pflegen. Dazu gehören Kochen, Fischen, Töff- und Velotouren sowie Sport im Allgemeinen.

Er bleibt bei seinen Leisten

«Sehr viel Zeit für meine Hobbys werde ich auch in nächster Zeit nicht haben», ist sich Raymond Keller bewusst. Er, der nach seiner 27-jährigen Tätigkeit als Geschäftsführer bei Ruther AG, wo er vor knapp 40 Jahren bereits seine Lehre als Elektromonteur begonnen hatte, den Weg in die Selbständigkeit eingeschlagen hat. Und zwar weder als Chef einer Dönerbude noch als Immobilienmakler oder Chauffeur des Flughafen-Shuttles. Er ist bei seinen Leisten geblieben und wird sich weiterhin um Elektroplanung und -ausführung sowie um Umbauten und Sanierungen kümmern.