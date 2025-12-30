Immobilien
MEIN NEUJAHRSWUNSCH - Frieden ist eine Haltung

  30.12.2025 Rheinfelden

Mein Neujahrswunsch? Da kommt mir ein Weihnachtslied von Richard Rudolf Klein in den Sinn, welches wir mit den Kindern in der Augartenschule vor einigen Jahren im Kanon gesungen haben: «Frieden wünsch ich dir und Frieden wünsch ich mir, Frieden mit uns allen und mit der ganzen Welt und mit der ganzen Welt».

Ich denke, Frieden ist nicht ein Ziel, sondern eine Haltung. In dem Sinne: ein friedvolles neues Jahr!

EEVA SZESZAK, KINDERGÄRTNERIN UND THEATER - PÄDAGOGIN, RHEINFELDEN

