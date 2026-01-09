Immobilien
MEIN NEUJAHRSWUNSCH: Ein «Neuanfang» voller Hoffnung und Toleranz

  09.01.2026 Fricktal

Für das Jahr 2026 wünsche ich mir und uns allen, dass wir die Toleranz wiederfinden – nicht als Gleichgültigkeit, sondern als bewusste Entscheidung, Andersartigkeit anzuerkennen und zu respektieren. Ich wünsche mir, dass wir andere Meinungen akzeptieren und verstehen, ...

