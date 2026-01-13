Mein Neujahrswunsch: Dass die Menschen sich wieder vertragen

Mein Neujahrswunsch: Dass die Menschen sich wieder vertragen13.01.2026 Fricktal
Ich wünsche mir, dass das Jahr 2026 Frieden bringt.
Weil Frieden für mich Glück bedeutet. Wie wenn ich bei den Pferden sein darf. Da ist es friedlich.
Ich wünsche mir, dass der Krieg aufhört. Die Menschen sich wieder vertragen.
Bitte, Ihr Leser, schlichtet Streit immer sofort, damit es erst gar nicht zum Donnerwetter kommt.
MARIE, 7 JAHRE
