Mein Neujahrswunsch: Dass die Menschen sich wieder vertragen

  13.01.2026 Fricktal

Ich wünsche mir, dass das Jahr 2026 Frieden bringt.

Weil Frieden für mich Glück bedeutet. Wie wenn ich bei den Pferden sein darf. Da ist es friedlich.

Ich wünsche mir, dass der Krieg aufhört. Die Menschen sich wieder vertragen.

Bitte, Ihr ...

