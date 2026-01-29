Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Mein Dorf, wie hast du dich verändert»

  29.01.2026 Persönlich
Sabine Wunderlin – eine der wenigen Schweizer Pressefotografinnen. Foto: Petra Schumacher
Sabine Wunderlin – eine der wenigen Schweizer Pressefotografinnen. Foto: Petra Schumacher

Sabine Wunderlin ist mit ihren Vorher-Nachher-Fotos vom Fricktal bekannt geworden

Sabine Wunderlin bezeichnet sich als glückliches Landkind, liess sich zur Fotografin ausbilden, war 33 Jahre als eine der wenigen Frauen als Pressefotografin für den Ringier Verlag in der ganzen ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote