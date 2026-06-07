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«Mein Alter war nie Thema»

  07.06.2026 Persönlich
«Zeigen, was uns bewegt»: Loris Gerometta. Foto: Ronny Wittenwiler
«Zeigen, was uns bewegt»: Loris Gerometta. Foto: Ronny Wittenwiler

Der Papa wird’s schon richten, finden seine Kinder. Und was darf das restliche Möhlin von Gemeindeammann Loris Gerometta erwarten? Zeit für ein paar Fragen.

Ronny Wittenwiler

NFZ: Loris Gerometta, seit sechs Monaten sind Sie nun Gemeindeammann von Möhlin. Hat Ihre ...

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