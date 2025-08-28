Immobilien
Meilenstein für den Aargauer Wein

  28.08.2025 Mettauertal
Banddurchschneidung mit Regierungsrat Markus Dieth (dritter von rechts).
Bei bestem Wetter konnten letzte Woche die Einweihungsfeierlichkeiten der neuen Wiler Trotte begangen werden. Die Genossenschaft war 1992 gegründet worden und konnte sich nach anfänglichen schwierigen Jahren dank einer kontinuierlich aufgebauten treuen Kundschaft etablieren.

