Mehrere Erdbeben in Rheinfelden

Laut dem Schweizerischen Erdbebendienst (SED) der ETH Zürich kam es am Montag in der Region Rheinfelden zu mehreren Erdbeben. Das stärkste wurde um 15.48 Uhr mit einer Magnitude von 3,1 gemessen. Bereits am Morgen um 11.17 Uhr wurde ein Erdbeben mit der Stärke 1,7 registriert. Weitere drei kleinere Erdbeben folgten um 16.54 Uhr (0,9) um 18.52 Uhr (2,3) und um 20.47 Uhr (0.8). Das Hypozentrum lag in einer Tiefe von etwa 7 Kilometern unter dem Dinkelberg im Südschwarzwald.



Das Beben wurde deutlich gespürt, insbesondere im Umkreis von rund 20 Kilometern um das Epizentrum. Innerhalb der ersten Stunde nach dem Ereignis gingen beim Schweizerischen Erdbebendienst (SED) knapp 100 Verspürtmeldungen ein. Spürbar sind Erdbeben meist ab der Stärke 2,5. Bei einer Magnitude von 3,1 kommt es nur zu leichten Erschütterungen. Schäden entstehen in der Regel bei einer Stärke von 5,0 bis 6,0. Ab 6,0 handelt es sich um ein schweres Erdbeben. (WH)