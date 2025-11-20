Immobilien
Mehr Tragkraft für eine Naturstrasse

  20.11.2025 Gipf-Oberfrick
Der Felmetweg ist mehrheitlich eine Naturstrasse. Nun soll die Feinerschliessungsstrasse massvoll ausgebaut werden. Foto: Simone Rufli
Die Gemeindeversammlung in Gipf-Oberfrick entscheidet am 28. November unter anderem über den Ausbau des Felmetweges für 680 000 Franken. Am altersbedingten Ersatz des Kunstrasens des FC Frick will sich Gipf-Oberfrick mit 100 000 Franken beteiligen.

Susanne Hörth

