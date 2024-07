Mehr Teilnehmer als im Vorjahr

Tennis: Holcim Frickberg Cup 2024

«Und sie kamen auch von weit her …», so könnte man eines der Highlights am diesjährigen Frickberg Cup beschreiben. Sogar ein Teilnehmer aus dem Kanton Wallis hat den Weg ins Fricktal gefunden und dieses schätzen gelernt. Das Gros der Teilnehmenden bildeten allerdings nach wie vor treue Spielerinnen und Spieler aus der Umgebung. Die Organisatoren konnten sich über 126 Anmeldungen freuen. Zudem wurde in 15 Tableaus um den Sieg gespielt, das sind drei mehr als im letzten Jahr. Es fanden viele spannende, faire und auch spielerisch hochstehende Partien statt. An einigen Tagen mussten Spiele aufgrund des Wetters in die Halle verlegt werden. Dass am Frickberg Cup diese Möglichkeit besteht, freut die Teilnehmenden wie auch den Organisator.

Fricker erfolgreich

Dieses Jahr waren die Fricker Tennisspielerinnen und -spieler besonders erfolgreich. Sie gewannen in neun von 15 Tableaus. Den Verlierern und Verliererinnen der ersten Runde wurde die Möglichkeit geboten, in einem Trosttableau mitzumachen und so weitere Partien zu bestreiten. Diese Möglichkeit wurde von den Betroffenen auch rege genutzt. Die Zuschauerränge waren oft gut gefüllt und es herrschte eine gute Stimmung. Es wurde viel gelacht, diskutiert und natürlich auch gefachsimpelt. Die Sieger und Finalisten durften Barpreise, Blumensträusse sowie Takeaways in Empfang nehmen. (mgt)

Hier die Sieger der verschiedenen Kategorien:

MS A R6/R9: Luke Müller (TC Frick),

MS 35+ R6/R9: Gerry Solenthaler (TC Frick),

MS 45+ R4/R6: Simon Deiss (TC Frick),

MS 45+ R6/R9: Bruno Rennhard (TC Unteres Aaretal),

MS 55+ R6/R9: Daniel Rusconi (TC Frick),

MS 65+ R4/R5: Giuseppe Meggiolaro (TC Ettenfeld),

MS 65+ R6/R9: Pius Deiss (TC Frick),

MS 70+ R6/R9: Peter Sammarchi (TC Rheinfelden),

WS 40+ R7/R9: Melanie Friedli (TC Frick),

WS 50+ R4/R6: Denise Schwörer (TC Möhlin),

WS 50+ R7/R9: Verena Mayer (TC Frick),

MD 45+ R1/R9: Simon Deiss/Daniel John (TC Frick),

WD A R1/R9: Andrea Gerber / Michelle Mettler (TC Laufenburg),

WD 40+ R1/R9: Nadia Widmer-Osterwalder/ Sabine Do-Thuong (TC Buchs),

DM A R1/R9: Marta Rohrer/Guido Bleuel (TC Frick)