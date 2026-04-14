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Mehr Sicherheit für Wild

  14.04.2026 Wegenstetten
Fabian Friedli und Fabian Rüfenacht (kniend) von der Mobiliar (Sponsor), Strassenmeister Oliver Wyss, die Pächter Ronnj Ackermann und Lukas Gisiger, Obmann Martin Willi, Jagdaufseher Stefan Weber. Es fehlt Mario Baskarad (Baskarad AG, Sponsor). Foto: Hans Zemp
Fabian Friedli und Fabian Rüfenacht (kniend) von der Mobiliar (Sponsor), Strassenmeister Oliver Wyss, die Pächter Ronnj Ackermann und Lukas Gisiger, Obmann Martin Willi, Jagdaufseher Stefan Weber. Es fehlt Mario Baskarad (Baskarad AG, Sponsor). Foto: Hans Zemp

Wildwarner sollen in Wegenstetten beim Schutz helfen

Auf den Strassen nimmt der Verkehr stets zu. Darum werden diese Verkehrswege für das Queren für Wildtiere immer mehr zu einer Barriere, zu einer Lebensbedrohung. Der Jagdverein Wegenstetten will nun für die Tiere mehr ...

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