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Mehr Platz für die Tagesstrukturen

  29.05.2026 Brennpunkt
Genehmigt die Gemeindeversammlung den Baukredit, so soll das Tageszentrum bis Schuljahr 2028 bereitstehen. Visualisierung: zVg
Genehmigt die Gemeindeversammlung den Baukredit, so soll das Tageszentrum bis Schuljahr 2028 bereitstehen. Visualisierung: zVg

6,25 Millionen Franken soll das neue Zentrum gegenüber der Schulanlage Wuermatt in Kaisten kosten. Wie gross das Interesse daran ist, zeigte sich an der Informationsveranstaltung vom Mittwochabend.

Susanne Hörth

«Schön, dass trotz der warmen Temperaturen so viele gekommen ...

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