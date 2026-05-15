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Mehr Patienten, mehr Gewinn

  15.05.2026 Rheinfelden
Zufrieden mit der Integration und dem Jahresergebnis: Leo Bonati (links) und Hanspeter Illi. Foto: Valentin Zumsteg
Zufrieden mit der Integration und dem Jahresergebnis: Leo Bonati (links) und Hanspeter Illi. Foto: Valentin Zumsteg

Die Reha Rheinfelden verzeichnete im vergangenen Jahr 3273 stationäre Patienten, das ist ein Plus von zwei Prozent. Der Gewinn konnte mit 2,17 Millionen Franken ebenfalls gesteigert werden.

Valentin Zumsteg

Zufriedene Gesichter bei der Reha Rheinfelden: «Wir haben das Budget ...

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