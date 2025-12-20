Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Mehr miteinander und füreinander»

  20.12.2025 Persönlich
«Man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber bei der Wahrheit sollte man bleiben», sagt Daniel Hollinger. Foto: Valentin Zumsteg
«Man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber bei der Wahrheit sollte man bleiben», sagt Daniel Hollinger. Foto: Valentin Zumsteg

Daniel Hollinger bringt die Leute gerne zusammen. Seit 2014 gehört er dem Gemeinderat von Zuzgen an, seit 2018 ist er Gemeindeammann. Die Arbeit ist in den vergangenen Jahren schwieriger geworden.

Valentin Zumsteg

NFZ: Herr Hollinger, Ende Dezember geben Sie ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote