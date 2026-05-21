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Mehr Kontrollen führen zu höheren Parkgebühren

  21.05.2026 Rheinfelden
Der Parkplatz Schützen brachte fast 210 000 Franken ein. Foto: Valentin Zumsteg
Der Parkplatz Schützen brachte fast 210 000 Franken ein. Foto: Valentin Zumsteg

Stadt hat über 708 000 Franken eingenommen

Die Bewirtschaftung der Parkplätze ist in Rheinfelden ein einträgliches Geschäft. Im vergangenen Jahr stiegen die Einnahmen um drei Prozent. Die Erträge aus den Parkbewilligungen legten gar um 30 Prozent zu.

Valentin Zumsteg

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