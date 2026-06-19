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Diskussion um Verkauf des Gerichtsgebäudes

  19.06.2026 Rheinfelden
Was darf der Kanton beim Gerichtsgebäude bauen? Diese Frage gab an der Gemeindeversammlung zu reden. Foto: vzu
Was darf der Kanton beim Gerichtsgebäude bauen? Diese Frage gab an der Gemeindeversammlung zu reden. Foto: vzu

Diskussion um Verkauf des Gerichtsgebäudes

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