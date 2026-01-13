Mehr Geld für Fricktal Regio

Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat die Finanzierung der regionalen Planungsverbände anzupassen. Die regionalen Planungsverbände Zurzibiet Regio und Fricktal Regio beantragen die Erhöhung des Grundkostenbeitrags von 300 000 auf 600 000 Franken sowie die Änderung des ...

Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat die Finanzierung der regionalen Planungsverbände anzupassen. Die regionalen Planungsverbände Zurzibiet Regio und Fricktal Regio beantragen die Erhöhung des Grundkostenbeitrags von 300 000 auf 600 000 Franken sowie die Änderung des Verteilschlüssels. Sämtliche regionalen Planungsverbände unterstützen den Antrag. Mit dieser Dekretsänderung wird das Anliegen umgesetzt. (nfz)