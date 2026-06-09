Mehr Fisch als erwartet

Am Salmenweiher fand am letzten Mai-Wochenende das traditionelle Fischessen der Fischerzunft Rheinfelden statt. In diesem Jahr stand der Anlass unter einem besonderen Vorzeichen: Die Zunft feiert ihr 75-jähriges Bestehen und nutzte das ...

Jubiläums-Fischessen übertrifft die Erwartungen

Am Salmenweiher fand am letzten Mai-Wochenende das traditionelle Fischessen der Fischerzunft Rheinfelden statt. In diesem Jahr stand der Anlass unter einem besonderen Vorzeichen: Die Zunft feiert ihr 75-jähriges Bestehen und nutzte das Jubiläum, um eine bedeutende Neuerung einzuführen: Bisher holten die Gäste ihre Zanderfilets im Bierteig und die ganzen Hechte jeweils selbst bei der Fischküche ab. In diesem Jahr wurde erstmals vollständig auf Tischservice umgestellt.

Der Start am Freitagabend verlief erfreulich. Trotz der hohen Temperaturen füllten sich die beiden Festzelte und die Aussenplätze bereits kurz nach 18 Uhr.

Abgesehen von einem Zwischenfall am Freitag (das neue Bestellsystem fiel aus und es gab längere Wartezeiten) fiel das Echo der Besucherinnen und Besucher sehr positiv aus – sowohl zur neuen Serviceform als auch zur Qualität der servierten Fische. Die Stimmung innerhalb der Zunft war ausgezeichnet, und die Zusammenarbeit funktionierte über alle Bereiche hinweg. Überall wurde motiviert angepackt und man unterstützte einander. Dies zudem im neuen Look: So wurden die Gesellinnen und Gesellen mit neuen T-Shirts ausgestattet, die gross das Logo der Fischerzunft tragen.

Trotz der Hitze und des anspruchsvollen Starts am Freitag darf die Zunft auf ein sehr gelungenes Jubiläumswochenende zurückblicken. Das Ziel von einer Tonne Fisch wurde klar übertroffen: Insgesamt wurden 840 Kilogramm Zanderfilets im Bierteig und 215 Kilogramm ganze Hechte serviert.

Die Zunft hat bereits mit den Vorbereitungen für das nächste Fischessen begonnen, das vom 28. bis 30. Mai 2027 stattfinden wird. (mgt)