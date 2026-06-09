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Mehr Fisch als erwartet

  09.06.2026 Rheinfelden
Am Salmenweiher wurden 1055 Kilogramm Fisch serviert. Foto: zVg
Am Salmenweiher wurden 1055 Kilogramm Fisch serviert. Foto: zVg

Jubiläums-Fischessen übertrifft die Erwartungen

Am Salmenweiher fand am letzten Mai-Wochenende das traditionelle Fischessen der Fischerzunft Rheinfelden statt. In diesem Jahr stand der Anlass unter einem besonderen Vorzeichen: Die Zunft feiert ihr 75-jähriges Bestehen und nutzte das ...

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