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Mehr über das Lied

  21.05.2026 Laufenburg
Infotafel im Zollhaus. Foto: zVg
Infotafel im Zollhaus. Foto: zVg

Infos über Suters Laufenburger Lied beim Zoll

Der Komponist Hermann Suter (1870-1926) hat für Laufenburg bis heute eine grosse Bedeutung. 100 Jahre sind seit seinem Tod am 22. Juni 1926 vergangen, und nun erinnert die Präsentation im Fenster des alten Zollhauses Laufenburg ...

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