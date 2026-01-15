Mehr Bedarf nach Mobilität

Der Verein Senioren für Senioren Möhlin reagiert auf den steigenden Mobilitätsbedarf und führte im Wohn- und Pflegezentrum Stadelbach Möhlin einen Instruktionstag für Fahrerinnen und Fahrer durch.

Die Erfolgsgeschichte des Fahrdienstes geht weiter. Möglich wird sie durch das grosse Engagement zahlreicher freiwilliger Helferinnen und Helfer, die sich mit viel Herzblut für die Mobilität der Bewohnerinnen und Bewohner einsetzen.

Was einst mit wenigen Fahrerinnen und Fahrern begann, hat sich aufgrund der wachsenden Nachfrage rasch erweitert. Damit alle Fahrdienste sicher und zuverlässig durchgeführt werden können, ist es notwendig, neue Freiwillige sorgfältig auf ihre Aufgaben und das Fahrzeug zu schulen. Im Zentrum stehen Menschen, die ihre Zeit und Kompetenzen schenken – sei es für Fahrten, Begleitungen oder praktische Unterstützung im Alltag. Ihr Einsatz macht Stadelbach zu einem Ort, an dem gelebtes Miteinander nicht nur ein Anspruch, sondern Realität ist.

Bei den SfS hofft man, mit dem erweiterten Fahrerteam auch künftig dem steigenden Bedarf gerecht zu werden. Dennoch gibt es – wie die Leiterin der Vermittlungsstelle, Christa Stocker, betont – Situationen, in denen eine Fahrervermittlung schwierig oder nicht möglich ist. Dafür bittet der Fahrdienst um Verständnis.

Passend dazu ein Gedanke, der SfS Möhlin wichtig ist: «Wer einmal Nein sagen muss, kann das nächste Mal wieder Ja sagen.» (rs/)