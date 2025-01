Mehr als nur Pingpong

Die Schweizer Tischtennis-Elite trifft sich in Möhlin

Am Wochenende des 22. und 23. März findet in der Steinli-Halle die Elite-Schweizermeisterschaft im Tischtennis statt. Der Tischtennisclub (TTC) Möhlin als Organisator zelebriert damit sein 50-Jahre-Jubiläum.

Tischtennis hat wohl fast jede und jeder schon gespielt – sei es in der Badi oder auf dem Pausenplatz. Doch um zu den stärksten Spielerinnen und Spielern mit dem kleinen Schläger zu gehören, braucht es jahrelanges hartes Training. Genau diese Spielerinnen und Spieler lädt der Tischtennisclub Möhlin am Wochenende des 22. und 23. März zum Showdown in die Möhliner Steinli-Halle. Der Verein organisiert anlässlich seines 50-Jahre-Jubiläums die Elite-Schweizermeisterschaft.

Spannende Duelle

Der TTC Möhlin hat vor über einem Jahr ein Organisationskomitee auf die Beine gestellt, damit die Sportlerinnen und Sportler ihr Tischtennis auf höchstem Niveau präsentieren können. «Unsere Vorbereitungen sind mittlerweile weit fortgeschritten. Obwohl das Wochenende für uns als Verein viel Arbeit bedeuten wird, freuen wir uns ungemein auf die spannenden Duelle, die sich bieten werden», sagt OK-Präsident Urs Rotzler.

Zuschauerinnen und Zuschauer geniessen über das ganze Wochenende freien Eintritt in die Steinli-Halle. In der Festwirtschaft ist für Speis und Trank gesorgt.

Viel Nervenkitzel

Die Spielerinnen und Spieler bieten neben Technik, Schnelligkeit und clever eingesetztem Topspin, Unterschnitt und Seitenschnitt auch viel Abwechslung. So sorgen neben Damen und Herren auch die Doppel- und Para-Disziplinen für viel Nervenkitzel im Kampf um die Podestplätze. Zusätzlich zu vielen anderen Sponsoren und Gönnern wird mit der Raiffeisenbank Möhlin als Hauptsponsorin eine langjährige Zusammenarbeit wieder aufgegriffen. Die Bank war fast 20 Jahre lang Namensgeberin des vom TTC Möhlin organisierten Turniers «Raiffi Cup». «Wir freuen uns, dass wir das Geld, das wir hier in der Region verdienen, auch hier in der Region ausgeben können», sagt Guido Wirthlin, Leiter Vermögensberatung und Mitglied der Bankleitung. (mgt)