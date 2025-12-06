Immobilien
Mehr als nur ein Lichtlein brennt

  06.12.2025 Fokus
Foto: Valentin Zumsteg
Foto: Valentin Zumsteg

Das Weihnachtsstädtli Rheinfelden verzaubert die Besucherinnen und Besucher mit viel Licht und Gemütlichkeit. Der alte Stadtpark erstrahlt in farbenreichem Glanz. Verantwortlich dafür ist Lichtkünstler Tobias Degen, der auch das neu gestaltete Inseli, die Schifflände, das Schützenpärkli sowie den Storchennest- und den Obertorturm ins beste Licht rückt. (vzu)

 

