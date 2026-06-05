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Mehr als ein Konzert

  05.06.2026 Möhlin
Die Sängerinnen und Sänger boten dem Publikum eine abwechslungsreiche Show. Foto: zVg
Die Sängerinnen und Sänger boten dem Publikum eine abwechslungsreiche Show. Foto: zVg

Zwei sommerlich heisse Konzertabende in Möhlin, eine bis auf den letzten Platz mitgehende Fuchsrainhalle und ein Chor in bester Singlaune: Mit «Konzärt 3» hat Klangtastisch am 29. und 30. Mai einmal mehr gezeigt, dass ein Chorkonzert weit mehr sein kann als eine Abfolge schön gesungener ...

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