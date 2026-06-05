Mehr als ein Konzert

Zwei sommerlich heisse Konzertabende in Möhlin, eine bis auf den letzten Platz mitgehende Fuchsrainhalle und ein Chor in bester Singlaune: Mit «Konzärt 3» hat Klangtastisch am 29. und 30. Mai einmal mehr gezeigt, dass ein Chorkonzert weit mehr sein kann als eine Abfolge schön gesungener ...

Zwei sommerlich heisse Konzertabende in Möhlin, eine bis auf den letzten Platz mitgehende Fuchsrainhalle und ein Chor in bester Singlaune: Mit «Konzärt 3» hat Klangtastisch am 29. und 30. Mai einmal mehr gezeigt, dass ein Chorkonzert weit mehr sein kann als eine Abfolge schön gesungener Lieder.

Schon nach dem Konzert-Opener von Toto – «Hold the Line» – war klar, dass hier nicht einfach ein gewöhnliches Konzert auf dem Programm steht. Klangtastisch verband vielstimmigen A-cappella-Gesang mit Mundart, Rock, Pop, Beatbox und einer sorgfältig inszenierten Bühnenshow. Mal kraftvoll und mitreissend, mal ruhig und berührend: Das Repertoire reichte von Klassikern über bekannte Songs von Michael Jackson, Elton John und Huey Lewis bis zu Gänsehautballaden wie «Moon River» und «Both Sides Now».

Für zusätzliche Abwechslung sorgten Alicia Lehmann und Tanzpartner Michel, die einzelne Lieder mit ausdrucksstarken Choreografien unterstrichen. Auch musikalisch gab es besondere Akzente: Bei drei Liedern ergänzten solistische Instrumentaldarbietungen den A-cappella-Gesang des Chors. Diese bewusst eingesetzten Elemente haben der Show zusätzliche Tiefe gegeben, ohne den unverwechselbaren Klang von Klangtastisch in den Hintergrund zu rücken, so Dani Kalt.

Obwohl die Temperaturen draussen wie auch in der Halle sommerlich hoch waren, liess sich das Publikum von der Energie des Chors mitreissen. Spätestens bei der Schlussnummer «Power of Love» war die ganze Halle in Partylaune. Der Applaus wollte nicht enden und das Publikum forderte lautstark eine Zugabe.

Selbst da hielt Klangtastisch noch eine Überraschung bereit: Der Beatboxer aus Berlin, der die Show mit seinen Rhythmen bereichert hatte, begeisterte zum Abschluss nicht nur mit Beatbox, sondern auch mit Gesang auf Schweizerdeutsch.

Nach «Konzärt 1» und «Konzärt 2» gelang Klangtastisch mit der dritten Ausgabe eine deutliche Steigerung. Die Mischung aus musikalischer Qualität, Mundart, Bewegung, Tanz, Emotion und Showelementen sorgte für zwei Abende voller «Magic Moments». Und so bleibt nach dem letzten Ton eigentlich nur eine Frage offen: Wie liesse sich das bei einem möglichen «Konzärt 4» noch toppen? (mgt)