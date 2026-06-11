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«Meet the Artists» im Fricktaler Museum

  11.06.2026 Rheinfelden

Kathrin Kunz und Stefan Rüegg geben Einblicke in ihre Kunstinterventionen «Das Haus zur Sonne neu gesehen!» und laden zum persönlichen Austausch ein. Das Fricktaler Museum öffnet am Sonntag, 14. Juni, seine Türen für eine besondere Begegnung zwischen Kunst und ...

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