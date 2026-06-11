«Meet the Artists» im Fricktaler Museum

Kathrin Kunz und Stefan Rüegg geben Einblicke in ihre Kunstinterventionen «Das Haus zur Sonne neu gesehen!» und laden zum persönlichen Austausch ein. Das Fricktaler Museum öffnet am Sonntag, 14. Juni, seine Türen für eine besondere Begegnung zwischen Kunst und Publikum. Im Rahmen von «Meet the Artists» sind Kathrin Kunz und Stefan Rüegg von 14 bis 17 Uhr vor Ort und laden dazu ein, ihre begehbaren Rauminstallationen «Das Haus zur Sonne neu gesehen! Zwei Kunstinterventionen zwischen Vergangenheit und Zukunft» gemeinsam zu entdecken. In diesen setzen sich die beiden Kunstschaffenden auf unterschiedliche Weise mit dem Haus zur Sonne, seiner Geschichte und seiner heutigen Funktion als Museum auseinander. «Meet the Artists» bietet nun die Möglichkeit zu persönlichen Gesprächen und schafft Raum für Begegnungen, Austausch und Fragen. (mgt)

Freier Eintritt ins Fricktaler Museum. www.fricktaler-museum.ch