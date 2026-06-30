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Mediengesetz gefordert

  30.06.2026 Aargau

In der Verfassung des Kantons Aargau steht unter Paragraf 37, «der Kanton erlässt ein Gesetz über die Massenmedien, insbesondere, um die Vielfalt der Information zu fördern.». In ihrer Motion forderten letzte Woche verschiedene Grossrätinnen und Grossräte, unter ...

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