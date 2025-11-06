Medaillen für Fricktaler

Die Regionalen Schwimm-Hallenmeisterschaften der Region Zentralschweiz-West finden jeweils am ersten Novemberwochenende in Biel statt. Dabei waren Arik Benz (2012), Yara Benz (2010), Malin Borel (2012), Lamar Horani (2013), Debora Mettler (2011), Lena Nikolic (2012), Mona Wetli (2013) und Xenia Zolliker (2010). Lamar Horani durfte gleich drei Mal aufs Podest steigen: Bronze über 50 m Rücken, Silber über 100 m Lagen und Gold über 50 m Delfin. Damit ist sie Regionalmeisterin über diese Strecke in ihrer Alterskategorie. Arik Benz verbesserte seine Zeit über 100 m Freistil und durfte sich dafür die Bronzemedaille umhängen lassen. Malin Borel holte die Bronzemedaille über 50 m Rücken. Mona Wetli konnte ihre Bestzeitenwelle vom letzten Wochenende fortsetzen. Ihre grösste Verbesserung war über 200 m Lagen. Yara Benz konnte sich über vier von sechs geschwommenen Strecken verbessern. Lena Nikolic erreichte ebenfalls über 100 m Lagen eine neue Bestzeit. Auch über drei weiteren Strecken konnte sie neue Bestzeiten aufstellen. Xenia Zolliker zeigte ihre Stärke in den Langstrecken: Sie konnte ihre Zeit um 20 Sekunden verbessern. Debora Mettler konnte über 50 m Freistil eine neue Bestzeit aufstellen. (mgt)