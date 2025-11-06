Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Medaillen für Fricktaler

  06.11.2025 Fricktal

Die Regionalen Schwimm-Hallenmeisterschaften der Region Zentralschweiz-West finden jeweils am ersten Novemberwochenende in Biel statt. Dabei waren Arik Benz (2012), Yara Benz (2010), Malin Borel (2012), Lamar Horani (2013), Debora Mettler (2011), Lena Nikolic (2012), Mona Wetli (2013) und Xenia ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote