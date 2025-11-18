MÄDCHENRIEGE WEGENSTETTEN TRIUMPHIERT

Am vergangenen Wochenende trat die Mädchenriege der Jugendförderung Wegenstetten am Fricktaler Unihockeyturnier in Kaisten an und überzeugte in ihrer Kategorie «Mädchen U16» auf ganzer Linie. Die Spielerinnen zeigten von Beginn an eine starke Leistung und holten sich ...

Am vergangenen Wochenende trat die Mädchenriege der Jugendförderung Wegenstetten am Fricktaler Unihockeyturnier in Kaisten an und überzeugte in ihrer Kategorie «Mädchen U16» auf ganzer Linie. Die Spielerinnen zeigten von Beginn an eine starke Leistung und holten sich verdient den 1. Platz. Gleichzeitig qualifizierten sie sich damit für die Aargauer Meisterschaft. (mgt)



