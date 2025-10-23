McDonald’s will nach Frick kommen

Das Baugesuch liegt aktuell auf

Das Fricktal soll nach Kaiseraugst nun einen zweiten McDonald’s erhalten. Läuft alles nach Plan, so soll das Restaurant mit 160 Sitzplätzen sowie einem Drive-in nahe der Autobahnanschlüsse in Frick im Fricktalcenter A3 realisiert werden.

Susanne Hörth

Wer bislang im Bezirk Laufenburg nach einem McDonald‘s-Restaurant gesucht hat, tat es vergebens. Zwar stand vor einigen Jahren die Gemeinde Frick schon einmal als möglicher Standort zur Diskussion. Konkret wurde es jedoch nie. Das ändert sich jetzt. «Vor einigen Monaten wurden wir von den Verantwortlichen kontaktiert», sagt Fricks Gemeindeschreiber Michael Widmer. Ab heute liegt auf der Fricker Bauverwaltung das entsprechende Baugesuch (Mieterausbau) auf. Als Standort wird die Hauptstrasse 132 angegeben. Dabei handelt es sich um das Fricktalcenter A3, etwas ausserhalb der Gemeinde Richtung Dino-Kreisel und nahe des Autobahnzubringers.

Den Grund, weshalb das Vorhaben auch vom Kanton (Departement Bau, Verkehr und Umwelt) bewilligt werden muss, erklärt Michael Widmer mit der Lage. Das Einkaufszentrum befindet sich an einer Kantonsstrasse. Die Ansiedlung von McDonald’s tangiert auch den Verkehr.

Die Hauptstrasse durch Frick ist während der Hauptverkehrszeiten von den Autobahnausfahrten her stark beansprucht. Das geplante Schnellrestaurant mit Drive-in kann durchaus für zusätzliches Verkehrsaufkommen sorgen. Eine zusätzliche kantonale Bewilligung braucht es ebenfalls vom Departement Volkswirtschaft und Inneres.

Mietvertrag

Der geplante McDonald’s wird eine Bruttofläche von 512 Quadratmetern aufweisen und über 160 Sitzplätze verfügen. «Die Tierstein AG wird McDonald’s die benötigte Fläche vermieten», bestätigt Stephan Feldhaus auf Anfrage. Er ist bei der in Frick ansässigen Tierstein AG für die Kommunikation verantwortlich. Dem Immobilienunternehmen gehört seit 2023 das Fricktalcenter A3. Feldhaus verneint die Frage, ob für die Ansiedlung von McDonald’s bestehende Mietverhältnisse gekündigt werden müssen. «Die Mietverträge laufen entweder aus oder den betroffenen Mietparteien werden Nachfolgelösungen angeboten.» Er führt weiter an, dass die von einer möglichen Umnutzung betroffenen Mietparteien im Vorfeld darüber informiert worden seien. Das Baugesuch von McDonald’s liegt bis und mit 24. November öffentlich bei der Abteilung Bau und Umwelt in Frick auf.