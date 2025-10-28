McDonald’s und der Standort Frick

Das Unternehmen nennt Details zum Baugesuch

McDonald’s plant im Fricktalcenter A3 ein Restaurant mit McDrive. Das Baugesuch wurde in der zurückliegenden Woche eingereicht (die NFZ berichtete). «Das Projekt beinhaltet auch ein bewährtes Anti-Litteringsowie ein sicheres Verkehrskonzept», hält das Unternehmen dazu fest. Wie die Mehrheit der McDonald’s werde auch der künftige Standort in Frick von lokalen Lizenznehmerinnen und Lizenznehmern geführt. Das Restaurant wird rund 40 Arbeitsplätze schaffen und Platz für etwa 120 Gäste im Innenbereich sowie über 40 Gäste auf der Terrasse bieten. Für Familien gibt es zudem ein Playland, in dem die jüngsten Gäste spielen können.

Zum Interieur werden hochwertige Materialien wie Holz und Glas, farbige Wandprints und verschiedene Sitzgelegenheiten, die zum Verweilen einladen, angegeben. Die Gäste können frei wählen, wie sie bestellen möchten – an der Theke, am Bestellkiosk oder bequem über die McDonald’s-App. McDonald’s engagiere sich aktiv gegen das gesellschaftliche Problem des Litterings – mit weniger Verpackungen, zusätzlichen Abfalleimern und täglichen Aufräumtouren rund um die Restaurants, heisst es in der Mitteilung weiter. «Dabei sammeln die Teams auch Abfall anderer Anbieter ein und entsorgen ihn fachgerecht. Dafür setzt McDonald’s jährlich rund 90 000 Arbeitsstunden ein.» Das umfassende Anti-Littering-Programm beinhalte zudem Gästeinformationen und Kooperationen mit Behörden sowie Organisationen und werde auch in Frick umgesetzt. «Bereits heute bestehen 97 Prozent der Verpackungen aus nachwachsenden, rezyklierten oder zertifizierten Materialien wie Papier und Karton – Plastik wird laufend reduziert.»

Das Unternehmen betont, dass sich der neue Standort in Frick an verkehrsgünstiger Lage befindet. «Optimal erreichbar und an einer gut frequentierten Verkehrsachse, die auch über die bestehende Zufahrt via Industriestrasse erschlossen ist. Viele Gäste werden das Restaurant auf ihrem Arbeits- oder Einkaufsweg ansteuern, ohne dafür einen Umweg in Kauf zu nehmen.» (mgt)