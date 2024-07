Maximal zufrieden

Kleinkaliberschützen Gipf-Oberfrick in Saignelègier

Am 5. Juli reisten die Kleinkaliberschützen Gipf-Oberfrick nach Saignelégier zum Jurassischen Kantonalschützenfest. Neuling Matthias Hohler und Walter Frey nahmen das Schiessprogramm als Erste in Angriff. Anders als gewohnt auf Liegef lächen musste in Saignelégier auf dem Boden liegend geschossen werden, was einige Anpassungen an der Ausrüstung verlangte.

Die Schützen und Schützinnen hatten sich für verschiedene Programme angemeldet, welche je nach Vorliebe mit Unterbruch oder ohne Pause geschossen werden konnten. Und es wurden gute bis sehr gute Resultate erzielt. Routinier Ignaz Welte erreichte bei seinem letzten Programm ‹Auszahlung› mit vier Einzelschüssen und 2 x 3 Serie auf 10er-Wertung das Maximum von 100 Punkten. Im Schiesszentrum von Boècourt durften die Schiessbüchlein zur Kontrolle vorgewiesen und die entsprechenden Kranzkarten, Medaillen, Naturalgaben oder Barpreise entgegengenommen werden.

Am Tag darauf begleiteten die beiden Jungschützenleiter Beat Heiniger und Ignaz Welte die beiden Nachwuchsschützen Ria Boss und Jannik Hohler nach Saignelégier zur Absolvierung ihrer Programme. Beide erzielten super Resultate: Im Nachwuchswettkampf erreichte Jannik Hohler den 3. Rang, Ria Boss wurde 7. von total 36 Teilnehmern.

T-Shirts für die Jungschützen

Seit etwas mehr als einem Jahr besuchen die Jungschützen der Kleinkaliberschützen Gipf-Oberfrick den J+S-Kurs zum Erlernen des sportlichen Schiessens. Kurz vor Beginn der Sommerferien wurden sie mit einem T-Shirt mit aufgedrucktem Vereins- und Sponsor-Logo überrascht – gesponsert von Urs Speiser, Betreiber des Restaurant Adler in Oberhof und Foodtruck-Besitzer. Nach dem Fototermin gab es für die stolzten Jungschützen einen feinen Burger. (mgt)

www.kks-gipf-oberfrick.ch